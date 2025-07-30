Группировка "Юг" уничтожила технику западного производства у Константиновки

Артиллеристы ВС РФ поразили орудие М101 и гаубицу L119

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки ВС РФ в районе населенного пункта Константиновка в ДНР уничтожили миномет и орудие М101 американского производства, а также на северском направлении гаубицу L119, сообщили в группировке.

"В районе населенного пункта Константиновка был обнаружен и поражен огнем артиллерии минометный расчет противника, а также ударом расчета БПЛА уничтожено 105-мм орудие М101 производства США. На Северском направлении подразделениями 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии была уничтожена 105-мм гаубица L119 производства Великобритании", - говорится в сообщении.

Отмечается, что расчеты БПЛА артиллерийских подразделений "Южной" группировки войск продолжают выявлять и при содействии артиллерийских расчетов группировки уничтожать вражескую артиллерию, лишая передовые подразделения ВСУ огневой поддержки, необходимой для продолжения оборонительных действий.