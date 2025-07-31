Противник за сутки потерял свыше 210 солдат

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Потери Вооруженных сил Украины в результате действий группировки войск "Восток" составили за сутки более 210 военнослужащих и 8 пунктов управления беспилотной авиацией. Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.

"В течение суток противник потерял более 210 военнослужащих, 3 боевые бронированные машины, 10 автомобилей, 2 пункта боепитания, склад материальных средств и 8 пунктов управления беспилотной авиацией", - сказал Гордеев.

По его данным, в результате контрбатарейной борьбы уничтожена буксируемая гаубица М777 производства США.