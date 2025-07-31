ВСУ от действий группировки "Запад" потеряли за сутки 44 пункта управления БПЛА

Также ВС РФ уничтожили 28 дронов самолетного типа и 8 складов боеприпасов противника

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подразделения Западной группировки войск за сутки уничтожили 44 пункта управления беспилотной авиацией, 28 беспилотников самолетного типа и 8 складов боеприпасов Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил ТАСС начальник пресс-центра группировки Леонид Шаров.

"За сутки потери ВСУ составили более 245 военнослужащих, 2 боевые бронированные машины "Новатор", 12 автомобилей, 11 минометов, 4 роботизированные платформы. Подразделениями противовоздушной обороны уничтожено 28 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Также вскрыты и уничтожены 44 пункта управления беспилотной авиацией, 3 станции радиоэлектронной борьбы и 8 складов боеприпасов противника", - сказал Шаров.

Расчеты реактивных систем залпового огня "Торнадо-С" нанесли удар по пункту временной дислокации и стоянки военной техники отдельной механизированной бригады ВСУ.