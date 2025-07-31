Боевую задачу выполнила группировка "Центр", отметили в Минобороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Штурмовые подразделения группировки войск "Центр" овладели укрепленными районами Вооруженных сил Украины (ВСУ) на подступах к Красноармейску (украинское название - Покровск). Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Военнослужащие мотострелкового соединения группировки войск "Центр" в ходе наступления овладели укрепрайонами противника на подступах к Красноармейску", - информировали в ведомстве.

После уточнения расположения блиндажей и дотов ВСУ штурмовые группы под прикрытием ударных дронов подобрались максимально близко и закидали гранатами утаившихся в укрытии украинских боевиков.

После выполнения боевой задачи мотострелки зачистили территорию, проверив каждый квадратный метр. Особое внимание уделялось поиску подземных ходов и замаскированных укрытий, где мог скрываться противник.