Штурмовик рассказал о работе с мотоциклами при освобождении Коптево в ДНР

Александр Бушмелев отметил, что сейчас штурмовать населенные пункты особенно сложно, так как все лесопосадки, в которых можно укрыться от дрона разбиты

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Штурмовик Центральной группировки ВС РФ Александр Бушмелев рассказал об использовании мотоциклов при штурме населенных пунктов Коптево и Новоторецкое в ДНР. Видео с его интервью распространило Минобороны РФ.

"Двойками, вот на мотоцикле двойками. То есть быстро вдвоем прилетели пацаны. Двоих скинули, все назад. Сгруппировались, чуть-чуть отошли. Уже знаем, куда приедут, где боекомплект оставят", - сказали Бушмелев.

По его словам, в данный момент штурмовать населенные пункты особенно сложно, так как все лесопосадки, в которых можно укрыться от дрона разбиты. Также сложности добавляет погода - слишком жарко и пешие переходы даются с трудом.

Ранее сообщалось, что Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР и один в Сумской области.