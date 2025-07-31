Бойцы ВС РФ узнали у солдата ВСУ местоположение позиций и передали российским войскам, сообщил Роман Янушкевич

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Боец штурмового подразделения Центральной группировки ВС РФ Роман Янушкевич рассказал, как в ходе освобождения населенного пункта Коптево и Новоторецкое в ДНР пленили украинского военнослужащего, который остался единственным выжившим в своей группе. Видео с интервью штурмовика распространило Минобороны РФ.

"Дальше запрыгивали уже в деревню. Мы наткнулись на ВСУшника. Он убегал. Разобрали их группу. Разобрали их группу, четыре человека. Наши ребята, наша группа на другой позиции. И вот он один остался выживший. И убегал, был потерянный, бежал по деревне. Мы его себе забрали, как бы пленили, узнали, где позиции, где что, передали своим войскам, продолжили движение дальше", - сказал Янушкевич.

Он уточнил, что их группа заходила без техники, так как ее использование было опасно. Заходила группа в деревню по два человека, далее они группировались в более крупные отряды и проводили зачистку населенного пункта.

Ранее сообщалось, что Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР и один в Сумской области.