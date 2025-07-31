Боец рассказал, что его группа смогла захватить опорный пункт противника без потерь

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Украинское командование бросило своих солдат при штурме населенных пунктов Коптево и Новоторецкое в ДНР. Об этом рассказал боец штурмового подразделения Центральной группировки ВС РФ Виктор Васильев, видео с его интервью распространило Минобороны РФ.

"Украинские военные, которых мы пленили рассказали, что командование их бросило, как только узнало, что мы в накат идем. Они сидели без воды, без еды. Я у них спросил, а зачем вы по нам стреляли? Сдались бы сразу же в плен", - сказал Васильев.

Он уточнил, что его группа заходила первой. Во время атаки его ранил пулеметчик, однако группа смогла захватить опорный пункт без потерь.

Ранее сообщалось, что Российские войска за неделю освободили пять населенных пунктов в ДНР и один в Сумской области.