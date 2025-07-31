В Минобороны сообщили, что российские бойцы также находили шевроны иностранных наемников

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Бойцы ВС РФ в ходе освобождения населенных пунктов Коптево и Новоторецкое в ДНР слышали в радиоэфире речь иностранных наемников, а также находили их шевроны. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В ходе боя наши военнослужащие неоднократно слышали в эфире речь иностранных наемников, а также на позициях находили шевроны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что военнослужащие 1-й мотострелковой бригады 51-й армии в составе группировки войск "Центр" действовали парами, преодолев открытую местность закрепились на окраине Коптево и приступили к зачистке поселка, выбивая противника из укрепленных позиций. При штурме бойцам пришлось преодолеть затопленный противотанковый ров и болотистую местность.