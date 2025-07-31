Боевую задачу выполнил расчет гаубицы "Мста-Б", сообщили в Минобороны

МЕЛИТОПОЛЬ, 31 июля. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" 42-й дивизии группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил Украины (ВСУ) и до пяти военнослужащих противника на ореховском направлении в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны России.

"Точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен стационарный комплекс РЭБ ВСУ и ликвидировано до пяти военнослужащих противника", - сказали в военном ведомстве.

Как отметили в Минобороны, расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" регулярно играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск и нейтрализации элементов их оборонительных позиций.

"Наши БПЛАшники нашли цель - в доме засекли стационарный РЭБ, и нам дали команду. Начали пристреливаться, попали именно в цель и поразили ее", - рассказал журналистам командир орудия с позывным Зверь.