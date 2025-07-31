Артиллеристы уничтожили два орудия ВСУ производства НАТО вблизи Константиновки

Под удар попали 105-мм орудие М101 производства США и 105-мм гаубица L119 производства Великобритании

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Артиллеристы Южной группировки войск уничтожили миномет и два орудия ВСУ производства НАТО вблизи донецкой Константиновки. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Константиновка был обнаружен и поражен огнем артиллерии минометный расчет. Там же ударом расчета БПЛА уничтожено 105-мм орудие М101 производства США. На северском направлении подразделениями 2-й гвардейской артиллерийской бригады 3-й общевойсковой армии была уничтожена 105-мм гаубица L119 производства Великобритании", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что благодаря эффективной разведке и мощной поддержке артиллерии и расчетов беспилотной авиации штурмовые подразделения Южной группировки войск успешно продвигаются на всех участках линии боевого соприкосновения, занимая все новые позиции противника.