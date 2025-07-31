Действия ВС РФ нарушили логистику украинских подразделений, сообщили в Минобороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Операторы БПЛА 98-й дивизии ВДВ ежедневно ударами дронов срывают ротации украинским военным в районе Часова Яра и Константиновки, сообщили в Минобороны РФ.

"Разведывательные подразделения БПЛА ежедневно обнаруживают перемещение вражеской техники в сторону наших передовых позиций, а также высадку пехоты ВСУ в лесопосадках вблизи Часова Яра и Константиновки и успешно их пресекают. В результате слаженных действий была нарушена логистика украинских подразделений", - сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что операторы утраивают засады на транспорт противника. Операторы ударных беспилотников устраивают засады на дорогах в ближнем тылу ВСУ и поражают машины, когда те оказываются поблизости от дрона.