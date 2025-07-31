Артиллеристы группировки "Днепр" при ударе ликвидировали до пяти военнослужащих противника

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расчет гаубицы "Мста-Б" группировки войск "Днепр" уничтожил стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы ВСУ в Запорожской области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На ореховском направлении в Запорожской области точным ударом расчета буксируемой гаубицы "Мста-Б" 42-й мотострелковой дивизии группировки войск "Днепр" был уничтожен стационарный комплекс радиоэлектронной борьбы ВСУ и ликвидировано до пяти военнослужащих противника", - информировали в ведомстве.

Там отметили, что в ходе боевой работы расчеты 152-мм гаубиц "Мста-Б" артиллерийских подразделений группировки войск "Днепр" регулярно уничтожают технические средства противника и его живую силу. Орудия играют ключевую роль в блокировании маневров украинских войск и нейтрализации важных элементов их оборонительных позиций.

"Наши бэпээлашники нашли, засекли цель - в доме засекли стационарный РЭБ и нам дали команду, начали пристреливаться. Уже попали именно в цель и поразили", - рассказал командир орудия с позывным Зверь на видео, предоставленном Минобороны РФ.

В ведомстве пояснили, что уничтожение комплексов РЭБ значительно снижает возможности противника по противодействию российским БПЛА и другим современным средствам ведения боевых действий.