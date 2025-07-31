Расчеты "Гиацинтов-С" уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ в ЛНР

Благодаря действиям бойцов группировки "Запад" воздушное пространство стало более безопасным, что позволило успешно продолжить наступление

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" группировки войск "Запад" уничтожили замаскированные пункты управления беспилотной авиацией ВСУ в ЛНР. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе выполнения боевой задачи расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" артиллерийской бригады 25-й общевойсковой армии группировки войск "Запад" беглым огнем уничтожили замаскированные опорные пункты, пункты управления БПЛА и живую силу подразделений ВСУ на одном из направлений в ЛНР", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что разведчики с помощью беспилотных летательных аппаратов в лесополосе вскрыли новые цели и передали точные координаты на пункт управления. Прибыв на позицию, расчеты самоходных пушек "Гиацинт-С" выполнили несколькими точными выстрелами с последующей корректировкой уничтожили вражеские объекты. Корректировка огня выполнялась в режиме реального времени, что позволило поразить цели минимальным количеством боеприпасов. После выполнения боевой задачи военнослужащие покинули огневую точку, чтобы избежать ответного контрбатарейного огня и ударов FPV-дронов противника.

Отмечается, что благодаря уничтоженному опорному пункту и взлетной площадки БПЛА воздушное пространство стало более безопасным для действий российских штурмовиков, что позволило успешно продолжить наступательные действия.