Гаубица "Мста-С" уничтожила операторов БПЛА ВСУ на красноармейском направлении

Удар нанесли с расстояния около 20 км

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расчет самоходной гаубицы "Мста-С" группировки войск "Центр" уничтожил пункт управления беспилотной авиацией ВСУ на красноармейском направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"На красноармейском направлении расчет самоходной гаубицы 2С19 "Мста-С" артиллерийского соединения группировки войск "Центр" уничтожил расчет БПЛА противника на окраине населенного пункта", - информировали в ведомстве.

Там рассказали, что цель была обнаружена оператором разведывательного дрона, который передал координаты цели на пункт управления артиллерии. Получив целеуказания, расчета вывел боевую машину на огневую позицию, навел установку на цель и выполнил огневой удар на расстояние около 20 км. Выполнив боевую задачу, военнослужащие покинули огневую позицию и замаскировали орудие в подготовленном укрытии.