Бойцы группировки "Юг" обнаружили украинские позиции после уничтожения квадроцикла противника

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расчеты беспилотника Южной группировки войск уничтожили тяжелый гексакоптер и пункт управления беспилотной авиацией ВСУ вблизи населенного пункта Константиновка в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В районе населенного пункта Константиновка в ходе разведки был выявлен и уничтожен квадроцикл противника. Продолжая изучать местность вокруг сожженного вражеского транспортного средства, разведчики обнаружили пункт управления вражескими БПЛА. Дождавшись развертывания противником тяжелого гексакоптера, разведчиками Южной группировки был нанесен удар по месту его взлета, а затем и по самому укрытию вражеского расчета. Укрытие, гексакоптер и пункт управления БПЛА были полностью уничтожены", - информировали в ведомстве.

Подразделения беспилотных летательных аппаратов Южной группировки войск в ходе борьбы за воздушное пространство продолжают выявлять и уничтожать расчеты вражеских дронов.