Российские бойцы одновременно с нескольких точек взлета подняли FPV-дроны и начали планомерно уничтожать вражескую технику

© Минобороны России/ ТАСС

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Операторы ударных FPV-дронов Ивановских десантников сорвали ротацию личного состава ВСУ у Часова Яра и Константиновки в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Операторы ударных беспилотников, выбрав стартовые позиции на дорогах в тылу противника, одновременно с нескольких точек взлета подняли FPV-дроны и начали планомерно уничтожать вражескую технику, не позволяя ей уйти или приблизится к линии боевого соприкосновения. В результате слаженных действий подразделений БПЛА ВДВ была нарушена логистика украинских подразделений", - говорится в сообщении.

Разведывательные подразделения беспилотной авиации 98-й гвардейской воздушно-десантной дивизии обнаруживают перемещение техники противника в сторону российских передовых позиций, а также высадку пехоты ВСУ в лесопосадках вблизи Часова Яра и Константиновки и успешно их пресекают. Также операторы БПЛА десантников устраивают засады на автомобильный транспорт противника.