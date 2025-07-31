Боец группировки "Центр" за неделю сбил из автомата две "Бабы-яги"

При этом российский военнослужащий прикрывал работу самоходной гаубицы "Мста-С", рассказали в Минобороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Старший поста противодействия БПЛА Дмитрий Шевелев, прикрывая работу самоходной гаубицы "Мста-С", за неделю сбил из автомата два украинских тяжелых гексакоптера "Баба-яга", сообщили в Минобороны РФ.

"Как из отпуска пришел, за неделю сбил из автомата две "Бабы-яги", стреляю неплохо, даже участвовал в соревнованиях. "Бабу-ягу" легче сбивать (чем FPV-дроны - прим. ТАСС). Габариты больше, летит медленнее, нагрузка больше, в ночной прицел ее хорошо видно, летает она в основном ночью", - сказал Шевелев.

Он отметил, что иногда тяжелым дронам удается дойти до цели, но большинство из них все равно уничтожаются на обратном пути.

Шевелев рассказал, что из-за большого количества потерянных дронов противник снизил интенсивность полетов на участке, где работает его подразделение.