Расчеты FPV-дронов сорвали переброску резервов ВСУ вблизи Александрограда в ДНР

Воздушная разведка обнаружила автомобиль украинских солдат, а затем операторы FPV-дронов нанесли удар

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расчеты ударных FPV-дронов группировки войск "Восток" сорвали переброску резервов ВСУ на передовые позиции, уничтожив автомобильную технику ВСУ вблизи села Александроград в ДНР. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили позиции противника на южнодонецком направлении", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что в ходе ведения воздушной разведки в районе населенного пункта Александроград ДНР военнослужащие обнаружили автомобильный транспорт, на котором украинские боевики пытались доставить личный состав на огневые позиции для проведения ротации. Но операторы FPV-дронов группировки сожгли технику ВСУ, тем самым нарушив планы противника по переброске резервов на передовые позиции.-