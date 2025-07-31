Бойцы группировки "Восток" уничтожили позиции ВСУ на южно-донецком направлении

Артиллеристы нанесли точные удары, ликвидировав личный состав и инженерное оборудование

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Артиллеристы группировки войск "Восток" уничтожили наблюдательные пункты, огневые точки и блиндажи ВСУ на южно-донецком направлении. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Артиллеристы 5-й общевойсковой армии группировки войск "Восток" уничтожили позиции противника на южно-донецком направлении", - информировали в ведомстве.

Там уточнили, что разведчики обнаружили в лесополосе наблюдательные пункты, огневые точки, а также блиндажи для размещения украинских боевиков. Получив координаты, артиллерийские расчеты нанесли точные удары, уничтожив личный состав и инженерное оборудование, тем самым заставив противника отступить.