Вертолет нанес удар при помощи легкой многоцелевой управляемой ракеты и авиационных боеприпасов

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Ударный вертолет Ми-28НМ уничтожил авиаракетами пункт временной дислокации подразделения беспилотной авиации ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Перед вылетом экипаж получил координаты расположения пункта временной дислокации подразделения БПЛА ВСУ в зоне ответственности группировки войск "Восток". В ходе выполнения боевой задачи экипаж вертолета выполнил удар легкой многоцелевой управляемой ракетой и авиационными ракетами по заданным координатам", - говорится в сообщении.

По докладу разведки, цель была уничтожена. После выполнения боевого задания экипаж вернулся на аэродром базирования.