Беспилотник вел разведку на высоте в несколько тысяч метров над землей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Расчет беспилотника Supercam S350 группировки войск "Север" вскрыл пункт управления тяжелыми коптерами ВСУ на харьковском направлении. Об этом сообщили ТАСС в Минобороны РФ.

"В ходе разведывательного полета в зоне своей ответственности на харьковском направлении расчетом БПЛА Supercam S350 в воздухе был выявлен тяжелый коптер в тот момент, когда тот возвращался на стартовую позицию в пункт управления подразделения ВСУ. Обнаруженные цели в результате точных ударов артиллерией были уничтожены, что подтверждено кадрами объективного контроля, полученными в режиме реального времени", - сказали в ведомстве.

Благодаря тактико-техническим характеристикам Supercam S350 вел разведку на высоте в несколько тысяч метров над землей. Так как борт несет на себе камеру кратностью в несколько десятков, заметить объекты для разведчиков не составило труда.