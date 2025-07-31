На причале были подняты государственные флаги Российской Федерации и Китайской Народной Республики, прозвучали гимны двух стран, исполненные музыкантами оркестра штаба ТОФ

ВЛАДИВОСТОК, 31 июля. /ТАСС/. Отряд кораблей Военно-морских сил Народно-освободительной армии Китая (НОАК) прибыл во Владивосток для участия в совместных учениях "Морское взаимодействие - 2025". Об этом сообщили в пресс-службе Тихоокеанского флота (ТОФ).

"На Корабельной набережной, у основного причала Тихоокеанского флота, ошвартовались эскадренные миноносцы "Шаосин" и "Урумчи", а также дизель-электрическая подводная лодка. Корабль комплексного снабжения "Цяньдаоху" и судно спасения подводных лодок "Сиху" встали к стенке морского порта г. Владивостока. На причале были подняты государственные флаги Российской Федерации и Китайской Народной Республики, прозвучали гимны двух стран, исполненные музыкантами оркестра штаба ТОФ", - говорится в сообщении.

Отмечается, что китайские корабли разделили причал с большим противолодочным кораблем "Адмирал Трибуц" и корветом "Громкий". Они совместно с дизель-электрической подводной лодкой "Волхов" и спасательным судном "Игорь Белоусов" будут участвовать в учениях от российской стороны.

"Морское взаимодействие - 2025" пройдет в акватории Японского моря с 1 по 5 августа. Моряки Военно-морского флота России и ВМС НОАК при поддержке морской авиации будут совершенствовать совместные действия по поиску и спасению на море. Также запланирована отработка противолодочных задач и противовоздушной обороны. Помимо этого, будут проведены совместные артиллерийские стрельбы на одном из морских полигонов боевой подготовки ТОФ.