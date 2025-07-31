Также военнослужащий ликвидировал бронемашину с десантом

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Российский штурмовик в одиночку уничтожил бронемашину с десантом ВСУ и зачистил четыре опорных пункта украинских сил в Темировке, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шах.

"Военнослужащий с позывным Амам один прошел, зачистил четыре дома [опорные пункты ВСУ] и подбил еще бронемашину с десантом", - сообщил замкомандира.

Он добавил, что в бронемашине находилось около восьми человек, трое из которых погибли на месте.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.