Боец Калим: в Запорожской области в плен сдался почти взвод ВСУ

Как рассказал военнослужащий, российские войска заходили в село Темировка малыми группами, обходя противника с флангов

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Около взвода ВСУ сдались в плен в селе Темировка в Запорожской области, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Калим.

"В Тимировке примерно до взвода сдались в плен украинские войска", - сказал штурмовик.

По его словам, российские войска заходили в населенный пункт малыми группами, обходя группировку противника с флангов. Были также и лобовые столкновения.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.