Из зарубежных аналогов у противника были только пулеметы и мины, отметил заместитель командира штурмового батальона группировки "Восток"

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Оружие советского образца наиболее использовалось украинскими войсками в Темировке в Запорожской области, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шах.

"При штурме населенного пункта Тимировка, скажем так, немного были удивлены, что у противника <...> очень сильно сократилось присутствие именно западного вооружения. То есть в основном они пользуются нашим советским вооружением", - сообщил замкомандира.

Он уточнил, что из зарубежных аналогов у Вооруженных сил Украины были только пулеметы и мины.

Минобороны 29 июля сообщило об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.