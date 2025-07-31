На подступах к населенному пункту ВСУ выстроили серьезные оборонительные сооружения, из-за чего освобождение усложнилось, подчеркнул военнослужащий

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Российские штурмовики прошли порядка 15 километров открытой местности для захода в село Темировка в Запорожской области, рассказал ТАСС заместитель командира штурмового батальона группировки войск "Восток" с позывным Шах.

"Прежде чем дойти до Темировки, там порядка семи лесополос мы только своим батальоном проходили, брали и порядка 15 километров открытки", - сказал командир.

Он подчеркнул, что на подступах к населенному пункту ВСУ выстроили серьезные оборонительные сооружения, из-за чего освобождение Темировки несколько усложнилось.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.