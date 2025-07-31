Марочко: ВС РФ ударили по ВСУ в пяти поселениях

Российская армия взяла под контроль 1 км трассы под Купянском, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Российские военнослужащие, наступая на харьковском участке фронта, в минувшие сутки ударили по Вооруженным силам Украины, дислоцированным в пяти населенных пунктах под Купянском Харьковской области, и взяли под полный контроль километровый участок трассы у Кисловки. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"За истекшие сутки в ходе наступательных действий наши войска нанесли поражение противнику в населенных пунктах Куриловка, Песчаное, Ковшаровка, Новоосиново, и Глушковка. <…> В районе Кисловки под полный контроль взят километровый участок трассы Н-26", - сказал он.

Военный эксперт отметил: комбинированные удары российских войск в упомянутых пяти населенных пунктах "деморализовали украинских боевиков" и дестабилизировали ситуацию на линии фронта.

По его словам, армия РФ также сократила межпозиционное пространство между Степовой Новоселовкой и Песчаным.