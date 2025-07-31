Украинское командование вынуждено привлекать наиболее боеспособные подразделения с других направлений на фоне катастрофических потерь, сообщили в российских силовых структурах

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Подразделения 73-го морского центра специальных операций сил специальных операций ВСУ переброшены в Сумскую область из-за потерь других бригад. Об этом ТАСС рассказали в российских силовых структурах.

"Командование ВСУ перебросило в Сумскую область подразделения 73-го морского центра специальных операций. На фоне катастрофических потерь противник вынужден не только передислоцировать на данный участок фронта наиболее боеспособные подразделения с других направлений, но и привлекать их к выполнению задач не по предназначению", - сказал собеседник агентства.

Кроме того, он отметил, что "анализ публикаций украинских волонтеров также подтвердил переброску в Сумскую область 59-го батальона 104-й отдельной бригады теробороны (г. Костополь, Ровненская область).

Ранее силовики сообщали ТАСС о переброске на сумское и харьковское направления подразделений более 40 бригад и полков, в том числе ССО, ГУР МО Украины, нацгвардии, нацбата "Айдар" (запрещен в РФ, признан террористическим).