Российская армия также продвинулась у Карповки в Донецкой Народной Республике, сообщил военный эксперт

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Военнослужащие РФ на 1,5 км вклинились в оборону сил Украины у Зеленой Долины, а также продвинулись у Карповки в Донецкой Народной Республике. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"В ходе активных боевых действий ВС РФ удалось продавить оборону противника в районе населенного пункта Карповка в ДНР и продвинуться на 300 м в южном направлении. Западнее Зеленой Долины наши войска на 1,5 км вклинились в оборону противника и продвинулись по направлению Шандриголово", - сказал он.

Военный эксперт уточнил, что российские бойцы наступают на данном направлении на участке фронта шириной более 3 км.

Марочко также добавил, что южнее Колодезей силы РФ вышли к береговой линии реки Желобки.