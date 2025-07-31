Как сообщили в Минобороны РФ, над территорией Волгоградской области уничтожили 11 беспилотников

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Силы ПВО за ночь перехватили и уничтожили 32 украинских беспилотника над регионами России.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"В течение прошедшей ночи с 23:20 мск 30.07 до 04:00 мск 31.07 дежурными средствами ПВО уничтожены и перехвачены 32 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа: 11 - над территорией Волгоградской области, 7 - над территорией Республики Крым, 5 - над территорией Воронежской области, 5 - над территорией Белгородской области, 2 - над территорией Тамбовской области и 2 - над территорией Ростовской области", - сообщили в военном ведомстве.