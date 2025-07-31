Штурмовик отметил, что особенности окопов не помогли противнику уберечься от натиска российских войск

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Украинская группировка в селе Темировка Запорожской области оборудовала разветвленную сеть окопов, рассказал ТАСС штурмовик 394-го мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Рокфор.

"Достаточно так хорошо углубились и делали всякие входы с зигзагами, сетью, чтобы если закидываешь [взрывчатку] просто в каком-то углу взорвалось, а до них доходит только звук и они уже знают, что вот пришли российские военнослужащие", - сказал штурмовик.

Он подчеркнул, что особенности окопов не помогли ВСУ уберечься от натиска российских войск.

29 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении группировкой войск "Восток" населенного пункта Темировка Запорожской области.