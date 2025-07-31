Как сообщил губернатор региона Александр Гусев, по предварительным данным, пострадавших и разрушений нет

ВОРОНЕЖ, 31 июля. /ТАСС/. Силы противовоздушной обороны и средства РЭБ за ночь уничтожили и подавили около 10 беспилотных летательных аппаратов над Воронежем и шестью районами области. Пострадавших нет, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Александр Гусев.

"Всего минувшей ночью в небе над Воронежем и шестью районами региона дежурными силами ПВО и средствами РЭБ было обнаружено, уничтожено и подавлено около 10 беспилотных летательных аппаратов. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет", - написал глава региона.

По словам губернатора, опасность атаки БПЛА в регионе сохраняется.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили и перехватили 32 украинских беспилотника над регионами России, в том числе над территорией Воронежской области - пять БПЛА.