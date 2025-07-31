В силовых структурах сообщили, что основной задачей полка является удержать оборону в приграничных с западной частью ДНР районах

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Украинское командование перебросило к линии боевого соприкосновения в Днепропетровскую область подразделения элитного десантно-штурмового полка "Скала". Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, основная задача удержать оборону в приграничных с западной частью ДНР районах.

"Подразделения полка "Скала" переброшены в Днепропетровскую область для удержания обороны на границе с западом ДНР. Элиту бросили на удержание наших сил", - сообщили в силовых структурах.

Вместе со "Скалой" ВСУ также перебросили дополнительные элитные подразделения БПЛА.