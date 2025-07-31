В регионе планируют закупить дроны самолетного типа дальностью полета 600 км и скоростью 130 км в час, сообщили в пресс-службе правительства Забайкальского края

ЧИТА, 31 июля. /ТАСС/. Структуру по управлению беспилотными летательными аппаратами (БПЛА) создадут при Министерстве природных ресурсов Забайкальского края для отслеживания очагов лесных пожаров. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

"Новую структуру возглавит руководитель групп БПЛА, он будет заниматься обучением, интеграцией поступающей информации, координировать действия операторов БПЛА лесничеств, Забайкальской базы авиационной охраны лесов, Забайкаллесхоза. Это позволит сократить затраты на авиамониторинг, кратность вылетов самолетов и вертолетов в целях обследования возгораний и сэкономит бюджет", - приводятся в сообщении слова министра природных ресурсов Забайкалья Павла Волжина.

Отмечается, что в рамках национального проекта "Беспилотные авиационные системы" в Забайкалье планируют закупить БПЛА самолетного типа дальностью полета 600 км и скоростью 130 км в час. Время полета беспилотника составляет 10 часов.

Помимо этого Минприроды Забайкалья планирует приобрести 500 новых фотоловушек. Сейчас на территории лесного фонда региона установлено 186 таких ловушек, их эффективность уже доказана на деле - было выявлено 290 нарушений правил пожарной безопасности, 283 материала направлены в правоохранительные органы.

С начала года в Забайкальском крае на землях лесного фонда ликвидировано свыше 660 лесных пожаров на площади 2,6 млн га. В регионе действовал режим ЧС федерального уровня с 7 апреля по 5 июля. Благодаря осадкам 9 июля в Забайкалье были потушены все лесные пожары, а 11 июля отменен особый противопожарный режим.