31 июля, 08:29,
обновлено 31 июля, 08:33
Военная операция на Украине

Кимаковский: оборона ВСУ на константиновском направлении рухнула

Советник главы ДНР рассказал о последствиях освобождения Часова Яра российскими военными

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Оборона ВСУ на константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

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"Освобождение Часова Яра фактически приводит к обрушению обороны ВСУ на константиновском направлении", - сказал Кимаковский.

В Минобороны РФ 31 июля сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры. 

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