Речь идет о тысячах человек личного состава противника, указали в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска в ходе боев в Часовом Яре уничтожили самую крупную группировку ВСУ за всю историю специальной военной операции.

Об этом сообщили ТАСС в российских силовых структурах.

"В битве за Часов Яр уничтожена, пожалуй, самая крупная группировка за всю историю спецоперации. Это в буквальном смысле тысячи человек личного состава противника", - сообщили в силовых структурах.

Ранее в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра в ДНР. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.