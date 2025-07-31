Военная операция на Украине. Онлайн

Два мирных жителя ранены в результате удара трех дронов по грузовому автомобилю в Шебекинском округе Белгородской области. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в Telegram-канале.

Штурмовик 394-го мотострелкового полка группировки войск "Восток" с позывным Куст в одиночку зачистил от ВСУ лесополосу и уничтожил несколько автомобилей с десантом.

Командир разведывательного отделения младший сержант ВСУ, 20-летняя Ангелина Мартынюк была ликвидирована под Красноармейском (украинское название - Покровск). Об этом ТАСС сообщили в российских силовых структурах.

Основные события 1 августа - в онлайн-трансляции ТАСС.