Замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ назвал это хорошим плацдармом для продвижения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Вся оборонительная система ВСУ с освобождением Часова Яра ДНР взломана на данном направлении, получен хороший плацдарм для продвижения вперед. Об этом ТАСС заявил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

"Хочется сказать слова благодарности тем, кто сегодня на этом участке как раз и освобождал до конца данный город. Я считаю, что это для нас очень хорошая победа тоже, потому что на данном направлении полностью поломана вся оборонительная система противника. И это хороший плацдарм для дальнейшего продвижения вперед", - сказал он.

Алаудинов отметил, что с радостью воспринял новость об освобождении Часова Яра. "В освобождение данного города очень большой труд был вложен подразделений спецназа "Ахмат" тоже. Это батальон, которым командовал Шустрый. И 4-я бригада, наша смежная, братская, вложила огромный труд именно в освобождение участка. Некоторое время назад мы были переброшены на другой участок. Несмотря на это, надо отдать дань уважения бойцам", - добавил генерал-лейтенант.

В четверг Минобороны РФ сообщило об освобождении населенного пункта Часов Яр ДНР Южной группировкой войск.