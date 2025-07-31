Эксперт Леонков: Часов Яр выступает ключом к освобождению двух населенных пунктов

У противника складывается критическая ситуация по этой всей агломерации константиновско-краматорско-славянской, заявил Алексей Леонков

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Освобождение Часова Яра в ДНР ускорит уход противника из Константиновки и Дружковки, где сложилась критическая для ВСУ ситуация, сообщил ТАСС военный эксперт Алексей Леонков.

"Почему населенный пункт был очень важен: во-первых, это господствующая высота над Артемовском (Бахмутом - прим. ТАСС), а второе - это ключ к городу Константиновка и к населенному пункту Дружковка. Сейчас вот освобожден Торецк (Дзержинск - прим. ТАСС) у нас, и как бы поджимают Константиновку с юга, а после освобождения Часова Яра [группировке ВСУ в] Константиновке будет угрожать выход наших войск с востока, то есть у противника складывается критическая ситуация по этой всей агломерации константиновско-краматорско-славянской", - сказал Леонков.

Он добавил: если противник не начнет восполнять потери личного состава в этой агломерации, то возможно "на плечах отступающих войти в Константиновку и в Дружковку".

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта, особенностей застройки и инфраструктуры.