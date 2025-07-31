По словам Виталия Киселева, продвижение российских войск масштабное, в нем принимают участие подразделения ВДВ

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Российская военная разведка навязала Вооруженным силам Украины радиоигру при освобождении Часова Яра в ДНР, также были установлены ложные цели, по которым били украинские войска. Об этом рассказал ТАСС военный эксперт Виталий Киселев.

"Касательно по освобождению Часова Яра, здесь нужно отдать, наверное, главное командирам, которые управляют этими подразделениями, <...> проводилась систематически радиоигра. Была правильно выстроена разведка, как воздушная, так и наземная. Помимо этого, были установлены ложные цели, по которым противника вытягивали для нанесения ударов в нашу сторону. Это сыграло очень большую роль", - отметил Киселев.

По словам эксперта, продвижение российских войск масштабное, в нем принимают участие подразделения ВДВ. Также российские операторы БПЛА в этом районе установили полный контроль в небе. "Это важная часть - преобладание в воздухе, преобладание в небе дает возможность продвижения не только нашим "штурмам", но и технике", - добавил Киселев.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.