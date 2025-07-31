Военный эксперт пояснил, что широкие оперативные просторы дает возвышенность, на которой расположен освобожденный город

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Освобождение российской армией Часова Яра в ДНР открывает широкие оперативные просторы и позволяет наступать минимум в трех направлениях - на северо-запад, запад и юго-запад от города. Об этом ТАСС сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

"Часов Яр находится на возвышенности, а после него - очень обширные просторы равнинной местности. И ближайшая агломерация, которая хорошо укреплена и для украинских боевиков имеет значение, - это Краматорск, Дружковка и Константиновка. <…> Открываются очень широкие оперативные просторы [для наступления]. Это как минимум три направления: северо-запад, запад, юго-запад от населенного пункта", - сказал он.

В Минобороны 31 июля сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.