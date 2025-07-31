Марочко назвал потерю Часова Яра катастрофой для Киева

Город представляет собой стратегическое значение для обеих сторон конфликта, отметил военный эксперт

ЛУГАНСК, 31 июля. /ТАСС/. Потеря Часова Яра в Донецкой Народной Республике стала катастрофой для командования Вооруженных сил Украины, поскольку Киев пытался сделать из города крепость, как и из Артемовска (украинское название - Бахмут). Такое мнение ТАСС выразил военный эксперт Андрей Марочко.

"Взятие Часова Яра - это огромный успех со стороны Вооруженных сил Российской Федерации, поскольку Часов Яр представляет собой стратегическое значение для обеих сторон конфликта. <...> Естественно, потеря Часова Яра для украинского командования - это катастрофа, поскольку из этого населенного пункта пытались сделать такую же фортецю (крепость - прим. ТАСС), как и из Бахмута", - сказал он.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.