Водолацкий: ВС РФ используют опыт взятия укрепрайонов при освобождении Константиновки

Первый зампредседателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками уверен, что армия России справится с этой задачей

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска используют свой опыт преодоления укреплений, созданных ВСУ, при освобождении Константиновки в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

"Укрепления в Константиновке очень мощные, и непросто их будет преодолевать, но у нас уже есть опыт взятия укрепрайонов, и наши вооруженные силы справятся с этой задачей", - сказал депутат.

По его словам, после свобождения Часова Яра Константиновка - "следующий важный опорный пункт, который необходимо освободить и дальше продвигаться".

Ранее военный и политический эксперт из ДНР Ян Гагин сообщал ТАСС, что Константиновка в ближайшее время может быть зажата в клещи, там идут серьезные бои.

31 июля в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.