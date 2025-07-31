С начала специальной военной операции уничтожен 73 691 беспилотный летательный аппарат, отметили в Минобороны

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили за сутки 169 украинских беспилотников самолетного типа ВСУ.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны сбиты 169 беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", - сказали в ведомстве.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 664 самолета, 283 вертолета, 73 691 беспилотный летательный аппарат, 624 зенитных ракетных комплекса, 24 395 танков и других боевых бронированных машин, 1 584 боевые машины реактивных систем залпового огня, 28 031 орудие полевой артиллерии и минометов, 38 946 единиц специальной военной автомобильной техники.