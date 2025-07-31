31 июля, 12:12
Военная операция на Украине

ВС РФ поразили пункты дислокации украинских формирований и наемников в 147 районах

Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
© Пресс-служба Минобороны РФ/ ТАСС
Российские военные также атаковали склады ракетно-артиллерийского вооружения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.

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Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении. 

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