ВС РФ поразили пункты дислокации украинских формирований и наемников в 147 районах

Российские военные также атаковали склады ракетно-артиллерийского вооружения

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Российские войска в ходе специальной военной операции на Украине за сутки поразили пункты временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах.

Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотными летательными аппаратами, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооруженных сил Российской Федерации нанесено поражение складам ракетно-артиллерийского вооружения, пунктам временной дислокации украинских формирований и иностранных наемников в 147 районах", - говорится в сообщении.