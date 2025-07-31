ТАСС: ВСУ после отступления в Часовом Яре били по инфраструктуре

Как минимум 50% практически уничтожено таким варварским способом, указали в российских силовых структурах

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Украинские войска после отступления из районов Часова Яра в ДНР наносили массированные удары по уцелевшей инфраструктуре. Как сообщили ТАСС в российских силовых структурах, из-за этого как минимум 50% инфраструктуры города практически уничтожено.

"Противник всегда бьет по уцелевшей инфраструктуре в населенниках, из которых его выбивают. Не исключение и Часов Яр. Каждый раз, когда его выбивали из какого-то района, начинались массированные атаки на инфраструктуру. Пока, на первый взгляд, как минимум 50% практически уничтожено таким вот варварским способом", - сообщили в силовых структурах.

Там уточнили, что атаки производилась при помощи дронов-камикадзе, сбросов взрывных устройств и мин, в том числе противотанковых, с тяжелых гексокоптеров. Кроме того, по данным силовиков, имели место массированные удары из ствольной и реактивной артиллерии, а также дальнобойными ракетами.

Ранее в четверг в Минобороны РФ сообщили об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.