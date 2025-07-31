Военные Южной группировки войск эвакуировали 65 мирных жителей

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Свыше 4 200 зданий зачищено в Часовом Яре от ВСУ, в плен было взято порядка 50 украинских военнослужащих. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

"Подразделения ивановских, костромских и ярославских десантников освободили город Часов Яр в ДНР. Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии из состава Южной группировки войск в результате наступательных действий на краматорско-дружковском направлении освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики. Зачищено от противника более 4 200 зданий и сооружений, взято в плен около 50 украинских военнослужащих, уничтожено свыше 30 орудий полевой артиллерии и 70 расчетов БПЛА", - сказали в ведомстве.

Военные Южной группировки войск эвакуировали из города 65 мирных жителей.

"За время проведения операции по освобождению Часова Яра десантниками из Иванова, Костромы и Ярославля пройдено более 20 километров под непрерывным огнем артиллерии и ударных БПЛА ВСУ", - говорится в сообщении.