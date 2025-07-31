Бойцы подняли флаги России и Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный

МОСКВА, 31 июля. /ТАСС/. Минобороны РФ поделилось кадрами освобождения города Часов Яр в ДНР, в котором принимали участие подразделения Ивановских, Костромских и Ярославских десантников.

"Подразделения 98-й гвардейской воздушно-десантной Свирской Краснознаменной, орденов Кутузова и Александра Невского дивизии из состава "Южной" группировки войск в результате наступательных действий на краматорско-дружковском направлении освободили город Часов Яр Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.

В Минобороны РФ отметили, что воины подняли государственные флаги Российской Федерации и флаги Воздушно-десантных войск на окраинах микрорайонов Шевченко и Южный в знак победы над боевиками киевского режима и освобождения города.