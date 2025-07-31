Минобороны России сообщило об освобождении Часова Яра ДНР. Бои за город длились больше года, он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.

ТАСС собрал основное о событии.

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Что известно об освобождении города

Минобороны России сообщило об освобождении Часова Яра 31 июля.

По данным ведомства, город освобождали подразделения ивановских, костромских и ярославских десантников.

Там отметили, что за время операции по освобождению Часова Яра десантники прошли более 20 км под непрерывным огнем артиллерии и БПЛА ВСУ.

В Минобороны сообщили, что в городе от ВСУ зачистили более 4 200 зданий и сооружений, взяты в плен около 50 украинских военнослужащих.

ВС РФ эвакуировали большую часть населения города, рассказали ТАСС в силовых структурах.

Там добавили, что в Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю спецоперации.

Российская сторона оказывает медицинскую и гуманитарную помощь жителям Часова Яра, которые сидели в подвалах, прятались в помещениях и ждали, когда придет Россия, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.

Значение освобождения Часова Яра

Оборона ВСУ на константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.

Потеря города стала катастрофой для командования ВСУ, поскольку Киев пытался сделать из него крепость, как и из Артемовска (украинское название - Бахмут). Взятие Часова Яра открывает широкие оперативные просторы и позволяет наступать минимум в трех направлениях - на северо-запад, запад и юго-запад от города, такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.

Вся оборонительная система ВСУ с освобождением Часова Яра взломана на данном направлении, получен хороший плацдарм для продвижения вперед, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.

Развитие ситуации вокруг города