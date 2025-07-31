Минобороны России сообщило об освобождении Часова Яра ДНР. Бои за город длились больше года, он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта и особенностей застройки и инфраструктуры.
ТАСС собрал основное о событии.
Что известно об освобождении города
- Минобороны России сообщило об освобождении Часова Яра 31 июля.
- По данным ведомства, город освобождали подразделения ивановских, костромских и ярославских десантников.
- Там отметили, что за время операции по освобождению Часова Яра десантники прошли более 20 км под непрерывным огнем артиллерии и БПЛА ВСУ.
- В Минобороны сообщили, что в городе от ВСУ зачистили более 4 200 зданий и сооружений, взяты в плен около 50 украинских военнослужащих.
- ВС РФ эвакуировали большую часть населения города, рассказали ТАСС в силовых структурах.
- Там добавили, что в Часовом Яре уничтожена самая крупная группировка ВСУ за всю историю спецоперации.
- Российская сторона оказывает медицинскую и гуманитарную помощь жителям Часова Яра, которые сидели в подвалах, прятались в помещениях и ждали, когда придет Россия, заявил ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий.
Значение освобождения Часова Яра
- Оборона ВСУ на константиновском направлении фактически рухнула после потери Часова Яра, сообщил ТАСС советник главы ДНР Игорь Кимаковский.
- Потеря города стала катастрофой для командования ВСУ, поскольку Киев пытался сделать из него крепость, как и из Артемовска (украинское название - Бахмут). Взятие Часова Яра открывает широкие оперативные просторы и позволяет наступать минимум в трех направлениях - на северо-запад, запад и юго-запад от города, такое мнение высказал ТАСС военный эксперт Андрей Марочко.
- Вся оборонительная система ВСУ с освобождением Часова Яра взломана на данном направлении, получен хороший плацдарм для продвижения вперед, заявил ТАСС замначальника Главного военно-политического управления ВС России, командир спецназа "Ахмат" МО РФ генерал-лейтенант Апты Алаудинов.
Развитие ситуации вокруг города
- Бои за Часов Яр начались в апреле 2024 года.
- 8 апреля 2024 года Минобороны России сообщило, что ивановские десантники штурмом овладели опорным пунктом ВСУ на окраинах населенного пункта.
- В ходе воздушной разведки украинских позиций они вскрыли основные огневые точки и укрытия противника на окраинах города, уточнили в ведомстве.
- Между Часовым Яром и Краматорском, Славянском в различное время, по данным российских военкоров, находилось порядка 35 различных бригад и батальонов ВСУ.