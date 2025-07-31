Советник главы ДНР связал это с тем, что освобожденный Часов Яр занимает доминирующие высоты местности

ДОНЕЦК, 31 июля. /ТАСС/. Освобождение Часова Яра ограничило возможность отхода ВСУ в крупные города на константиновском направлении ДНР, сообщил советник главы республики Игорь Кимаковский в эфире Первого канала.

"С учетом того, что там доминирующие высоты и там сейчас очень плотно работают наши ребята-беспилотчики, то у них (ВСУ - прим. ТАСС) фактически не остается возможности откатываться в крупные населенные пункты на данном направлении", - сказал Кимаковский о падении обороны ВСУ на константиновском направлении.

По его словам, это связано с тем, что Часов Яр занимает доминирующие высоты местности. Противник перебрасывал на это направление значительные резервы, в том числе с запорожского направления. "По различным цифрам нашей разведки, мы знаем, что там погибли, то есть потери именно 200-х, это десятки тысяч военнослужащих вооруженных формирований Украины", - заключил Кимаковский.

Ранее Минобороны РФ сообщило об освобождении Часова Яра. Бои за город длились больше года. Он был одним из наиболее мощных укрепрайонов ВСУ в Донбассе из-за сложностей ландшафта, особенностей застройки и инфраструктуры.